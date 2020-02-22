Заразила усіх і повернулася: Скалецька просить не сіяти паніку

Сьогодні, 22 лютого, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка перебуває в Нових Санжарах в санаторії з евакуйованими з Китаю українцями, запевнила, що територію закладу вона не покидала

Зоряна Скалецька, фото із facebook

Сьогодні, 22 лютого, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка перебуває в Нових Санжарах в санаторії з евакуйованими з Китаю українцями, запевнила, що територію закладу вона не покидала

Про це інформує RegioNews із посиланням на особисту сторінку міністра. "Вчора була дуже зайнята, не було часу дивитись новини і читати соцмережі. Зробила це сьогодні і, чесно кажучи, була дуже здивована. Поважні журналісти, політики та інші люди розповідають, як "Скалецька зайшла до інфікованих, потім полетіла у Київ, заразила там усіх і знову повернулася в Санжари", - йдеться в дописі. Вона запевняє, що прибула у селище Нові Санжари у четвер, 20 лютого, ввечері разом з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком. Ніч і першу половину наступного дня я провела в Полтавській області, перевіряючи готовність медзакладів до будь-якого розвитку подій. "Лише після цього вдень у п’ятницю, 21 лютого, я зайшла на територію санаторію "Нові Санжари", де зараз перебуваю і звідки зможу вийти лише разом зі всіма.

Будь ласка, не розповсюджуйте фейки та не сійте паніку", - звертається Скалецька. Нагадаємо, 20 лютого міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів разом з українцями, яких евакуювали з Уханя. Відразу після цього у ЗМІ з'явилися повідомлення, що не минуло й доби, як Скалецька достроково покинула медцентр в Нових Санжарах. Вчора була дуже зайнята, не було часу дивитись новини і читати соцмережі. Зробила це сьогодні і, чесно кажучи, була дуже здивована. Поважні журналісти, політики та інші люди розповідають, як "Скалецька зайшла до інфікованих, потім полетіла у Київ, заразила там усіх і знову повернулася в Санжари". Я прибула у селище Нові Санжари у четвер, 20 лютого, ввечері разом з прем’єр-міністром. Ніч і першу половину наступного дня я провела в Полтавській області, перевіряючи готовність медзакладів до будь-якого розвитку подій. Лише після цього вдень у п’ятницю, 21 лютого, я зайшла на територію санаторію "Нові Санжари", де зараз перебуваю і звідки зможу вийти лише разом зі всіма. Будь ласка, не розповсюджуйте фейки та не сійте паніку. Інформаційна гігієна є не менш важливою, ніж санітарна. #НеБійсяСвоїх #ВірусуНеБоюсяЯзВами Опубліковано Zoryana Skaletska Субота, 22 лютого 2020 р.

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