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22 лютого 2020, 14:36 77

Заразила усіх і повернулася: Скалецька просить не сіяти паніку

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22 лютого 2020, 14:36 77
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Сьогодні, 22 лютого, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка перебуває в Нових Санжарах в санаторії з евакуйованими з Китаю українцями, запевнила, що територію закладу вона не покидала
Зоряна Скалецька, фото із facebook
Сьогодні, 22 лютого, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка перебуває в Нових Санжарах в санаторії з евакуйованими з Китаю українцями, запевнила, що територію закладу вона не покидала

Про це інформує RegioNews із посиланням на особисту сторінку міністра.

"Вчора була дуже зайнята, не було часу дивитись новини і читати соцмережі. Зробила це сьогодні і, чесно кажучи, була дуже здивована. Поважні журналісти, політики та інші люди розповідають, як "Скалецька зайшла до інфікованих, потім полетіла у Київ, заразила там усіх і знову повернулася в Санжари", - йдеться в дописі.

Вона запевняє, що прибула у селище Нові Санжари у четвер, 20 лютого, ввечері разом з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком. Ніч і першу половину наступного дня я провела в Полтавській області, перевіряючи готовність медзакладів до будь-якого розвитку подій.

"Лише після цього вдень у п’ятницю, 21 лютого, я зайшла на територію санаторію "Нові Санжари", де зараз перебуваю і звідки зможу вийти лише разом зі всіма.
Будь ласка, не розповсюджуйте фейки та не сійте паніку", - звертається Скалецька.

Нагадаємо, 20 лютого міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів разом з українцями, яких евакуювали з Уханя. Відразу після цього у ЗМІ з'явилися повідомлення, що не минуло й доби, як Скалецька достроково покинула медцентр в Нових Санжарах.

Вчора була дуже зайнята, не було часу дивитись новини і читати соцмережі. Зробила це сьогодні і, чесно кажучи, була дуже здивована. Поважні журналісти, політики та інші люди розповідають, як "Скалецька зайшла до інфікованих, потім полетіла у Київ, заразила там усіх і знову повернулася в Санжари". Я прибула у селище Нові Санжари у четвер, 20 лютого, ввечері разом з прем’єр-міністром. Ніч і першу половину наступного дня я провела в Полтавській області, перевіряючи готовність медзакладів до будь-якого розвитку подій. Лише після цього вдень у п’ятницю, 21 лютого, я зайшла на територію санаторію "Нові Санжари", де зараз перебуваю і звідки зможу вийти лише разом зі всіма. Будь ласка, не розповсюджуйте фейки та не сійте паніку. Інформаційна гігієна є не менш важливою, ніж санітарна. #НеБійсяСвоїх #ВірусуНеБоюсяЯзВами

Опубліковано Zoryana Skaletska Субота, 22 лютого 2020 р.


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