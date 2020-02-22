"Волонтери їдуть і їдуть", - Данілов про ситуацію в Нових Санжарах

Сьогодні, 22 лютого, секретар РНБО Олексій Данілов відвідав евакуйованих із Китаю і розміщених у Нових Санжарах українців

Сьогодні, 22 лютого, секретар РНБО Олексій Данілов відвідав евакуйованих із Китаю і розміщених у Нових Санжарах українців

Як повідомляє RegioNews, секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов сьогодні вранці вилетів до селища Нові Санжари, де протестували проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Про ситуацію в санаторії він розповів на своїй сторінці у facebook.

"Відвідав Нові Санжари. Біля санаторію, де розміщенні евакуйовані, одразу зустрів наших волонтерів. Олена з Полтави привезла дітям іграшки та солодощі", - йдеться в дописі.

Кількість бажаючих допомогти настільки велика, що оперативний штаб був змушений зробити спеціальну заяву щодо повного забезпечення наших та іноземних громадян, і попросив не привозити їжу.

"Але волонтери їдуть і їдуть. Українці надзвичайні", - наголошує Данілов.

Нагадаємо, під медичний заклад в Нових Санжарах Полтавської області, де зараз в обсервації перебувають українці, які приїхали з Китаю, переселенці з Донецька привезли продукти харчування.

Окрім секретаря РНБО, в Нових Санжарах постійно перебуває міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Вранці вона опублікувала відео з санаторію національної гвардії МВС.