У Болгарії суд дозволив екстрадувати фігуранта справи Гандзюк
Як повідомляє RegioNews із посиланням на Мост, фігурант справи про вбивство Гандзюк перебуває в ув'язненні у Бургасі.
Під час розгляду Левін і його адвокат намагалися затримати екстрадицію, зокрема, вони заявляли про погані умови утримання під вартою в Україні. Як зазначається на сайті генпрокуратури Болгарії, фігурант справи заявляв про те, що в Україні його нібито помістять в секретну в'язницю, де застосують силові методи.
Однак прокурор Георгій Чиньов зазначив, що немає підстав для відстрочки видачі громадянина України. Суддя Катя Георгієва відхилила доводи захисту як необґрунтовані.
Олексія Левіна 24 січня 2020 року затримали в Болгарії, місцевий суд заарештував його на 40 діб. Раніше повідомлялося, що підозрюваний змінив зовнішність так, що був не схожий на фото з Інтерполу. Левіна вдалося ідентифікувати за відбитками пальців.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні громадська активістка у сфері доступу до публічної інформації, координаторка Центру політичних студій та аналітики в Херсонській області Катерина Гандзюк була облита сірчаною кислотою. Вона отримала численні опіки, перенесла кілька операцій. 4 листопада Гандзюк померла в лікарні від хімічних опіків, які покривали 39% тіла, 7 листопада її поховали у Херсоні.
Четверо з восьми підозрюваних у нападі визнали свою провину. У грудні 2018 року про підозру в організації вбивства оголосили Олексію Левіну (Москаленку). Як з'ясувалося в серпні того ж року він втік за кордон.
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