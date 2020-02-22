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22 лютого 2020, 12:34 17

Кількість нових заражень коронавірусом в Китаї зменшилася, у Кореї - збільшилася

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22 лютого 2020, 12:34 17
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За добу в КНР виявлено 397 випадків зараження коронавірусом і 109 смертей
За добу в КНР виявлено 397 випадків зараження коронавірусом і 109 смертей

Як повідомляє RegioNews з посиланням на DW, в Китаї зменшилася кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19. За останню добу виявлено 397 нових випадки зараження, випливає з даних Національної комісії охорони здоров'я КНР, оприлюднених в суботу, 22 лютого. Днем раніше влада повідомляла про 889 нових хворих.

Крім того, за день від запалення легень, викликаного вірусом нового типу, померло 109 людей. Більшість нових випадків захворювання та летальних випадків припадає на провінцію Хубей, з якої почалося поширення коронавіруса. Вцілому в країні COVID-19 виявлений у 76 290 осіб, а загинули вже 2345 осіб.

В глобальному масштабі носіями вірусу є 77 816 осіб, померли 2360 пацієнтів, які одужали 20 976 хворих.

Між тим кількість заражених вірусом нового типу в Південній Кореї за добу зросла більш ніж у півтора рази, з 204 до 346 осіб. Крім того, в країні зафіксована друга смерть інфікованого коронавірусом. Влада раніше оголосила четверте за величиною місто Тегу і прилеглий до нього повіт Чхондо в провінції Кенсан-Пукто "територіями під особливим управлінням" з-за сплеску захворювань.

В Японії загроза поширення COVID-19 відбилася на Токійському марафоні і підготовки волонтерів літньої Олімпіади.

Крім того, в Італії, де зафіксовано 17 випадків зараження новим різновидом коронавіруса, помер 78-річний чоловік.


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