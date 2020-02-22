Шестеро із затриманих у Нових Санжарах отримають підозри

Мова про тих, що кидали камінням в автобуси, билися з правоохоронцями і кричали "Ми вас всіх спалимо"

Мова про тих, що кидали камінням в автобуси, билися з правоохоронцями і кричали "Ми вас всіх спалимо"

Як повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що серед 24 затриманих під час протестів у Нових Санжарах проти евакуйованих з Уханя українців та іноземців щодо шести вже готують підозри. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Міністр уточнив, що правоохоронці затримали 24 людини, яких згодом відпустили — усіх, окрім одного.

"Крім того, який розігнав "Ниву", будучи п’яним і направив цю "Ниву" на лад нацгвардійців. Він за 208-ю статтею затриманий", — уточнив Аваков.

Ще шестеро у найближчі дні отримають підозру з пропозицією суду про прямий арешт.

"Це ті, що кинули тротуарну плитку в голову поліціянту, і він у важкому стані зараз перебуває у лікарні з перебитим обличчям та зламаними кістьми", каже міністр.

Також, як уточнив очільник МВС, йдеться й про людей, які кидали камінням в автобуси, билися з правоохоронцями, перешкоджали їхній роботі та тих, хто кричав "Ми вас всіх спалимо".

"Якщо ми собі це пробачимо і відпустимо їх усіх на волю і просто вибачимося, у нас ніколи не буде порядку. Тому ми наполягаємо на тому, щоб ті, хто поводив себе недостойно і злочинно, отримали покарання", — додав Аваков.

Сьогодні секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов вилетів до селища Нові Санжари, де протестували проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Нагадаємо, в четвер 45 українців і 27 іноземців, евакуйованих з китайського Уханя через епідемію коронавірусу, прибули в Україну. Їх розмістили на карантин у медцентрі Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Уночі 20 лютого місцеві жителі протестували через розміщення евакуйованих громадян. Правоохоронці очистили дорогу до санаторію від мітингувальників, але вони не припинили їм перешкоджати. В результаті поліція затримала 24 протестувальників, але вранці відпустила всіх, крім однієї людини.