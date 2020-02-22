Росія зробила ставку на Сандерса на виборах в США
Росія збирається підтримати на виборах президента США сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію по втручанню в американські вибори в 2020 році
Росія збирається підтримати на виборах президента США сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію по втручанню в американські вибори в 2020 році
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на американську газету The Washington Post.
Газета при цьому не уточнює, яким конкретно чином РФ збирається це зробити. Інформація опублікована з посиланням на дані розвідки.
Видання пише, що дану інформацію доповіли президенту США Дональду Трампу. При цьому інформація також відома сенатору і він вже прокоментував її, закликавши Росію не втручатися.
"Чесно кажучи, мені все одно, кого Путін хоче бачити президентом. Моє послання Путіну чітке: тримайтеся подалі від американських виборів, і, як президент, я подбаю про це", – заявив Сандерс.
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