Суд відмовився змінювати суму застави для ексзаступниці міністра юстиції Бернацької
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіс Генерального прокурора.
У п'ятницю, 21 лютого, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції, яким колишній першій заступниці Міністра юстиції обрано запобіжний захід у вигляді застави на суму 7 млн гривень.
За даними слідства, вона є однією з підозрюваних у справі щодо заволодіння і легалізації понад 54 млн грн державних коштів. Таким чином суд погодився з доводами прокурорів САП Офісу Генерального прокурора, відмовивши у задоволенні апеляції сторони захисту про зміну запобіжного заходу.
Нагадаємо, 4 лютого Вищий антикорупційний суд призначив Бернацькій заставу у 7 мільйонів гривень. Прокуратура просила для ексзаступниці міністра юстиції 45 мільйонів.
За даними слідства, Бернацька узгоджувала свої дії з екснардепом із "Народного фронту" Георгієм Логвинським, впливала на те, аби його компанії "Золотий Мандарин Ойл" першочергово виплатили гроші за рішенням ЄСПЛ, сприяла знищенню доказів.
7 лютого підозрювана внесла заставу - у більшій частині за рахунок позики від іншої особи - та здала на зберігання закордонні паспорти.
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