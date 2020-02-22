На Львівщині вилучили 2,4 тонни контрабандного сиру

40-ка кілограмові головки сиру перевозили серед гіпсокартону

Фото зі сторінки Галицької митниці

40-ка кілограмові головки сиру перевозили серед гіпсокартону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Галицьку митницю Державної митної служби у facebook.

Учора, 21 лютого, незвичний спосіб транспортування сиру виявили працівники Галицької митниці у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне". 40-ка кілограмові головки сиру містились серед гіпсокартону, який перевозили у вантажівці.

Пізніше правоохоронцями виявлено ще дві вантажівки з сиром. Як і в попередньому випадку, перевозили 40-ка кілограмові головки сиру. Загалом у двох вантажівках було 40 головок сиру.

Із трьох фур вилучили 2400 кг сиру. За цими фактами працівники митниці складають протоколи про порушення митних правил. Вартість вилученого товару буде встановлено додатково.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали почесного консула з контрабандними цигарками. Представник консульської установи незаконно перевозив понад 6,5 тисяч пачок цигарок з білоруськими акцизними марками.