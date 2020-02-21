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21 лютого 2020, 20:07 7

Мер Одеси Труханов звільнив головного аналітика міськради

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21 лютого 2020, 20:07 7
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Олексій Козлов звільнений з посади директора департаменту аналітики та контролю Одеської міськради
Олексій Козлов звільнений з посади директора департаменту аналітики та контролю Одеської міськради

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Думская.

Таке розпорядження мэр видав 14 лютого. Причина звільнення, вказана в документі, — "за згодою сторін".

Виконувати обов'язки директора департаменту буде його заступник Ольга Горбань.

завдання департаменту входить "здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю і зайнятість населення на території Одеси", а також "проведення аналітичних досліджень та контроль за реалізацією основних напрямів стратегічного розвитку міста".


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