Мер Одеси Труханов звільнив головного аналітика міськради

Олексій Козлов звільнений з посади директора департаменту аналітики та контролю Одеської міськради

Олексій Козлов звільнений з посади директора департаменту аналітики та контролю Одеської міськради

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Думская.

Таке розпорядження мэр видав 14 лютого. Причина звільнення, вказана в документі, — "за згодою сторін".

Виконувати обов'язки директора департаменту буде його заступник Ольга Горбань.

завдання департаменту входить "здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю і зайнятість населення на території Одеси", а також "проведення аналітичних досліджень та контроль за реалізацією основних напрямів стратегічного розвитку міста".