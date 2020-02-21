Одеситам від імені церкви Московського патріархату роздавали листівки проти евакуйованих людей з Китаю
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Odessa.online.
У свою чергу секретар єпархіального управління протоієрей Євген Гутьяр назвав роздачу листівок провокацією, спрямованою на розпалювання паніки навколо китайського коронавірусу.
"Ці люди намагаються розхитати мир і злагоду в нашому регіоні, дестабілізуючи ситуацію, спекулюючи на політичних питаннях, перенесених в релігійну площину", — зазначив Гутьяр.
За його словами, подібні провокації періодично влаштовують біля храмів, починаючи з 2014 року. На цей раз приводом для розгойдування ситуації стала евакуація українців з Китаю.
"Враховуючи вибухонебезпечну соціальну обстановку і напруженість у суспільстві, пов'язану з питанням евакуації громадян України з Китаю, такі дії можна розглядати як загрозу миру, стабільності і підрив громадської безпеки в регіоні, а також розпалювання міжрелігійної ворожнечі", — підкреслив Гутьяр.
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