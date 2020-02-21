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21 лютого 2020, 19:57 11

Одеситам від імені церкви Московського патріархату роздавали листівки проти евакуйованих людей з Китаю

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21 лютого 2020, 19:57 11
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20 лютого невідомі від імені громади Свято-Успенського кафедрального собору Московського патріархату роздавали листівки із закликом не приймати людей, евакуйованих з Уханя, і відправити їх в ті міста, звідки вони родом
20 лютого невідомі від імені громади Свято-Успенського кафедрального собору Московського патріархату роздавали листівки із закликом не приймати людей, евакуйованих з Уханя, і відправити їх в ті міста, звідки вони родом

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Odessa.online.

У свою чергу секретар єпархіального управління протоієрей Євген Гутьяр назвав роздачу листівок провокацією, спрямованою на розпалювання паніки навколо китайського коронавірусу.

"Ці люди намагаються розхитати мир і злагоду в нашому регіоні, дестабілізуючи ситуацію, спекулюючи на політичних питаннях, перенесених в релігійну площину", — зазначив Гутьяр.

За його словами, подібні провокації періодично влаштовують біля храмів, починаючи з 2014 року. На цей раз приводом для розгойдування ситуації стала евакуація українців з Китаю.

"Враховуючи вибухонебезпечну соціальну обстановку і напруженість у суспільстві, пов'язану з питанням евакуації громадян України з Китаю, такі дії можна розглядати як загрозу миру, стабільності і підрив громадської безпеки в регіоні, а також розпалювання міжрелігійної ворожнечі", — підкреслив Гутьяр.


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