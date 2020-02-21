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21 лютого 2020, 19:15 34

На Полтавщині захищають людей по обидва боки карантинного "кордону", - Трофімов

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21 лютого 2020, 19:15 34
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Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов запевнив, що на Полтавщині було вжито всіх заходів безпеки для захисту як евакуйованих з Уханя громадян, так і місцевих мешканців
Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов запевнив, що на Полтавщині було вжито всіх заходів безпеки для захисту як евакуйованих з Уханя громадян, так і місцевих мешканців

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу, пише RegioNews.

"По-перше, це наші співвітчизники, громадяни України, які опинилися в біді і повернулися до себе додому. По-друге, там багато молодих людей і є 8-річна дитина. І по-третє, вжито всіх заходів безпеки, щоб захистити людей по обидва боки карантинного "кордону". Давайте вчитися боротися за життя і благополуччя кожного українця", - зазначив Трофімов.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії). Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині.

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА. Сутички з правоохоронцями тривали до вечора. Арсен Аваков повідомив, що під час протестів у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Нацполіціі і один цивільний. Поліція відкрила два кримінальних провадження.

21 лютого ситуація в Нових Санжарах спокійна, 23 затриманих відпустили, один знаходиться під вартою.


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