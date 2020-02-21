На Полтавщині захищають людей по обидва боки карантинного "кордону", - Трофімов

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов запевнив, що на Полтавщині було вжито всіх заходів безпеки для захисту як евакуйованих з Уханя громадян, так і місцевих мешканців

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов запевнив, що на Полтавщині було вжито всіх заходів безпеки для захисту як евакуйованих з Уханя громадян, так і місцевих мешканців

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