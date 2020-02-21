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21 лютого 2020, 19:10 5

Морський трибунал ООН частково підтримав Україну у позові проти РФ

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21 лютого 2020, 19:10 5
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Арбітражний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо часткової прийнятності скарги України проти РФ щодо низки порушень нею конвенції ООН
Арбітражний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо часткової прийнятності скарги України проти РФ щодо низки порушень нею конвенції ООН

Інформацію про винесення даного рішення, за даними ЄП, 21 лютого отримали сторони процесу – уряди України та Росії, інформує RegioNews.

Суд підтвердив лише частину правової позиції, на якій наполягала Україна.

На даному етапі розгляду справи по суті не було. Арбітражний трибунал вирішував лише питання про те, чи має він повноваження розглядати дану справу. Росія наполягала, що українська скарга має бути відхилена в цілому.

Натомість Україна наполягала, що дії РФ в Чорному, Азовському морях та у Керченській протоці після окупації та спроби незаконної анексії Криму порушують Конвенцію ООН з морського права.

В МЗС заявили, що вважають успіхом дане проміжне рішення.


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