Морський трибунал ООН частково підтримав Україну у позові проти РФ
Арбітражний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо часткової прийнятності скарги України проти РФ щодо низки порушень нею конвенції ООН
Арбітражний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо часткової прийнятності скарги України проти РФ щодо низки порушень нею конвенції ООН
Інформацію про винесення даного рішення, за даними ЄП, 21 лютого отримали сторони процесу – уряди України та Росії, інформує RegioNews.
Суд підтвердив лише частину правової позиції, на якій наполягала Україна.
На даному етапі розгляду справи по суті не було. Арбітражний трибунал вирішував лише питання про те, чи має він повноваження розглядати дану справу. Росія наполягала, що українська скарга має бути відхилена в цілому.
Натомість Україна наполягала, що дії РФ в Чорному, Азовському морях та у Керченській протоці після окупації та спроби незаконної анексії Криму порушують Конвенцію ООН з морського права.
В МЗС заявили, що вважають успіхом дане проміжне рішення.
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
- 20:40 21 лютого Найстрашніший вірус – це вірус ненависті: Зеленський звернувся до українців
- 20:07 21 лютого Мер Одеси Труханов звільнив головного аналітика міськради
- 19:57 21 лютого Одеситам від імені церкви Московського патріархату роздавали листівки проти евакуйованих людей з Китаю
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:28 21 лютого Зведення ООС: бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню
- 19:15 21 лютого На Полтавщині захищають людей по обидва боки карантинного "кордону", - Трофімов
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
Всі блоги »
Голова Полтавської області: Протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо
21 лютого 2020, 16:55
Іспит для антикорсуду. Хто зливає справу Кістіона
21 лютого 2020, 13:40
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації