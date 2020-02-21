У ВООЗ розповіли про спалах коронавірусу ще в одній провінції Китаю
Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована зростанням кількості інфікованих коронавірусом COVID-19 в китайській провінції Шаньдун
Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована зростанням кількості інфікованих коронавірусом COVID-19 в китайській провінції Шаньдун
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку ВООЗ Twitter.
Раніше китайська влада заявила про сплеск захворювань у двох в'язницях в північній провінції Шаньдун.
"Хоча кількість випадків COVID-19 в провінції Хубей продовжує зменшуватися, ми стурбовані збільшенням числа випадків у провінції Шаньдун, і ми шукаємо додаткову інформацію про це", - заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
За його словами, загалом відомо про 75 тис. 567 випадків інфікування новим типом вірусу COVID-19, включаючи 2239 смертей.
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