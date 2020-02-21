На Закарпатті підприємці привласнили 300 тис грн на ремонті доріг

Правоохоронці повідомили про підозру директору місцевого підприємства та його співучаснику. За скоєне чоловікам загрожує кримінальна відповідальність

Фото із сайту Національної поліції в Закарпатській області

Правоохоронці повідомили про підозру директору місцевого підприємства та його співучаснику. За скоєне чоловікам загрожує кримінальна відповідальність

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національну поліцію в Закарпатській області.

Слідством встановлено, що директор одного з приватних підприємств, який виконував роботи по ремонту та будівництву доріг протягом 2018-2019 років на території Тячівського району за попередньою змовою з підприємцем, який перевіряв якість виконаних робіт, вчинили службове підроблення документів та привласнили бюджетні кошти на загальну суму понад 300 тисяч гривень.

Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 - службове підроблення та ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі правоохоронцями проводяться обшуки та вирішується питання про обрання відносно підозрюваних запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.