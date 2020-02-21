Вербували українців у Криму: двом російським розвідникам оголосили підозру

Двом розвідникам збройних сил Російської Федерації повідомили про підозру за фактом підбурювання громадянина України в тимчасово окупованому Криму до державної зради

Двом розвідникам збройних сил Російської Федерації повідомили про підозру за фактом підбурювання громадянина України в тимчасово окупованому Криму до державної зради

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews. Чоловікам повідомили про підозру за фактом підбурювання громадянина України до державної зради (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 КК України). В рамках досудового розслідування отримані дані про ймовірне вербування громадяна України. Його "просили" збирати і передавати РФ інформацію, розголошення якої завдає шкоди інтересам національної безпеки нашої держави. Зазначене може вважатись черговим доказом розв’язання та ведення представниками влади і збройних сил Російської Федерації агресивної війни проти України, посягання на державний суверенітет нашої держави. Досудове слідство триває.

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