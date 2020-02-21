Розведення військ на Донбасі треба продовжувати, не дивлячись на провокації бойовиків – Арахамія
Про це, як повідомляє RegioNews заявив журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, трансляцію вів "Прямий".
"Тему розведення важливо продовжувати, по-перше, бій відбувся не в тому Золотому, в якому відбулось розведення, ми й далі йдемо по шляху розведення, це наш шлях до встановлення миру, є з тієї сторони багато зацікавлених сторін, які не хочуть припинення вогню і вони можуть робити провокації, для цього треба бути готовими, для цього треба посилювати нашу армію наші оборонні позиції", - запевнив політик.
Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Внаслідок обстрілів загинув український військовий, ще п’ятеро отримали поранення.
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