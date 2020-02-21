Розведення військ на Донбасі треба продовжувати, не дивлячись на провокації бойовиків – Арахамія

Провокації з боку бойовиків, які не хочуть припинення вогню, не повинні зупиняти розведення військ на Донбасі

Фото: Олег Федонюк

Провокації з боку бойовиків, які не хочуть припинення вогню, не повинні зупиняти розведення військ на Донбасі

Про це, як повідомляє RegioNews заявив журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, трансляцію вів "Прямий".

"Тему розведення важливо продовжувати, по-перше, бій відбувся не в тому Золотому, в якому відбулось розведення, ми й далі йдемо по шляху розведення, це наш шлях до встановлення миру, є з тієї сторони багато зацікавлених сторін, які не хочуть припинення вогню і вони можуть робити провокації, для цього треба бути готовими, для цього треба посилювати нашу армію наші оборонні позиції", - запевнив політик.

Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Внаслідок обстрілів загинув український військовий, ще п’ятеро отримали поранення.