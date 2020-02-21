Справу про підпал авта Гонтаревої передали поліції Києва
Офіс Генпрокурора доручив розслідування підпалу майна родичів екс-глави Національного банку України Валерія Гонтаревої Головному управлінню Нацполіціі в Київській області. Рішення було прийнято процесуальним керівником після заслуховування стану досудового розслідування
Офіс Генпрокурора доручив розслідування підпалу майна родичів екс-глави Національного банку України Валерія Гонтаревої Головному управлінню Нацполіціі в Київській області. Рішення було прийнято процесуальним керівником після заслуховування стану досудового розслідування
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.
Повідомляється, що таке рішення було прийнято процесуальним керівником після заслуховування стану досудового розслідування, яке проводилося територіальним органом поліції. Прокурор дав письмові вказівки щодо проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також визначив терміни їх виконання.
Нагадаємо, інцидент з будинком Гонтаревої стався торік у вересні. У поліції заявляли, що на камерах спостереження видно, як невідомий влаштував пожежу на території навколо будинку. Крім того, на місці інциденту виявили сигнальну ракету.
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