14:42  21 лютого
Під парламентом мітингують шахтарі
14:22  21 лютого
Путін хоче домовитися з Зеленським про покращення стосунків
13:27  21 лютого
Рада розглянула 37% правок до закону про ринок землі
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2020, 17:56 4

Справу про підпал авта Гонтаревої передали поліції Києва

Читайте также
на русском языке
21 лютого 2020, 17:56 4
Читайте также на русском языке
Офіс Генпрокурора доручив розслідування підпалу майна родичів екс-глави Національного банку України Валерія Гонтаревої Головному управлінню Нацполіціі в Київській області. Рішення було прийнято процесуальним керівником після заслуховування стану досудового розслідування
Офіс Генпрокурора доручив розслідування підпалу майна родичів екс-глави Національного банку України Валерія Гонтаревої Головному управлінню Нацполіціі в Київській області. Рішення було прийнято процесуальним керівником після заслуховування стану досудового розслідування

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято процесуальним керівником після заслуховування стану досудового розслідування, яке проводилося територіальним органом поліції. Прокурор дав письмові вказівки щодо проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також визначив терміни їх виконання.

Нагадаємо, інцидент з будинком Гонтаревої стався торік у вересні. У поліції заявляли, що на камерах спостереження видно, як невідомий влаштував пожежу на території навколо будинку. Крім того, на місці інциденту виявили сигнальну ракету.


#поліція #Валерія Гонтарева
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Останні Популярні
Юрій Богданов
Всеволод Поліщук
Олексій Кошель
Всі блоги »
Голова Полтавської області: протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо
21 лютого 2020, 16:55
Іспит для антикорсуду. Хто зливає справу Кістіона
21 лютого 2020, 13:40
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »