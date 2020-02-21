У голів ОДА сьогодні є зрозумілий KPI, - Трофімов 

Сьогодні регіональна політика в Україні реалізується зовсім по-іншому

Сьогодні регіональна політика в Україні реалізується зовсім по-іншому

На цьому в інтерв’ю УКРІНФОРМУ наголосив перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов.

"Наша ціль була не просто когось змінити, звільнити одного та призначити свого. Ми ставили за мету змінити систему, - сказав він. - И сьогодні ми це робимо".

За його словами, формування успішної команди не відбувається без помилок, не всі можуть одразу перебудуватися та реально змінитися. "Але можу однозначно наголосити, що у голів ОДА сьогодні є зрозумілий KPI, є зрозумілі та публічні завдання", - сказав Трофімов.

За його словами, кадрові зміни в ОДА – це "робочий процес, процес формування команди, де хтось не доходить до фінішу", як це відбулось з керівниками п’яти областей (Київська, Черкаська, Закарпатська, Львівська, Луганська). "А успішні призначення – це, мабуть, всі ті, хто зараз працює", - зазначив Трофімов. Одним з наочних прикладів, за його словами, є підвищення голови Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля, якого Верховна Рада призначила віце-прем’єром з регіональної політики.