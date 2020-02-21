Франція поселить евакуйованих з Уханя людей на одному з курортів

У п'ятницю, 21 лютого, Франція евакуювала своїх останніх громадян з китайської провінції Ухань, що стала епіцентром поширення нового коронавірусу

Фото: France Info

У п'ятницю, 21 лютого, Франція евакуювала своїх останніх громадян з китайської провінції Ухань, що стала епіцентром поширення нового коронавірусу

Літак А380 сьогодні прилетів з Китаю в паризький аеропорт імені Шарля де Голля, пише France Info.

На його борту перебували 28 французів і 36 громадян з інших країн ЄС У Франції на карантин залишаються тільки французи, про інших європейців подбала влади їх країн.

Всіх евакуйованих розмістять в курортному селищі Бранвіль в департаменті Кальвадос, приблизно в 180 кілометрах від Парижа. Будинки, де будуть знаходитися евакуйовані, огородили металевим парканом.

Префект Кальвадосу пояснив, що їх обрали тому, що селище знаходиться недалеко від кількох аеропортів, а поруч в місті Кан є госпіталь, обладнаний за нормами, затвердженими інфекційною службою.

На в'їзді в Бранвіль встановили контрольно-пропускні пункти для огляду автомобілів. Евакуйованих розмістять на карантин в котеджному містечку Normandy Garden, на території якого є як приватні, так і державні будинки.

У Франції зараз період шкільних канікул, і курорт заповнений відвідувачами. Однак, після оповіщення про приїзд евакуйованих, багато сімей залишають селище.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Зранку 20 лютого у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).