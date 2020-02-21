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21 лютого 2020, 17:32 4

На Буковині оформляли паспорти за завищеними цінами 

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21 лютого 2020, 17:32 4
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Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівнику одного із райвідділів Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області та його спільнику в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівнику одного із райвідділів Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області та його спільнику в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Чернівецької області.

Слідством встановлено, що начальник разом зі спільником організували схему одержання неправомірної вигоди.

З грудня 2019 року до лютого 2020 року працівник приватної фірми приймала замовлення на виготовлення ID-карток та закордонних біометричних паспортів за цінами завищеними на 200-500 грн. Заробіток ділили з керівником райвідділу ДМС. При цьому документи оформлювалися за звичайною процедурою - через платіжний термінал за офіційно встановленими цінами.

Якщо вину чиновника доведуть, йому "світить" позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.


#Буковина # паспорти
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