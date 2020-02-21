На Буковині оформляли паспорти за завищеними цінами

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівнику одного із райвідділів Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області та його спільнику в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівнику одного із райвідділів Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області та його спільнику в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Чернівецької області. Слідством встановлено, що начальник разом зі спільником організували схему одержання неправомірної вигоди. З грудня 2019 року до лютого 2020 року працівник приватної фірми приймала замовлення на виготовлення ID-карток та закордонних біометричних паспортів за цінами завищеними на 200-500 грн. Заробіток ділили з керівником райвідділу ДМС. При цьому документи оформлювалися за звичайною процедурою - через платіжний термінал за офіційно встановленими цінами. Якщо вину чиновника доведуть, йому "світить" позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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