14:42  21 лютого
Під парламентом мітингують шахтарі
14:22  21 лютого
Путін хоче домовитися з Зеленським про покращення стосунків
13:27  21 лютого
Рада розглянула 37% правок до закону про ринок землі
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2020, 17:26 4

На Тернопільщині 77% медзакладів готові до наступного етапу медреформи

Читайте также
на русском языке
21 лютого 2020, 17:26 4
Читайте также на русском языке
З 1 квітня медзаклади Тернопільщини перейдуть з фінансування ліжкомісць на фінансування пацієнтів
Фото зі сторінки Ігоря Сопеля у facebook
З 1 квітня медзаклади Тернопільщини перейдуть з фінансування ліжкомісць на фінансування пацієнтів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля у facebook.

"Зустрівся з представниками Міністерства охорони здоров’я та Національної служби охорони здоров’я України. Обговорили запровадження програми медичних гарантій", - йдеться в дописі.

Тернопільщина активно готується до її старту. Наразі до контрактування з НСЗУ готові понад 77 % спеціалізованих медичних закладів області. Майже всі лікарні підключені до медичних інформаційних систем.

Уже у квітні жителі Тернопільщини зможуть отримати такі послуги: екстренна медична допомога, вторинна (спеціалізована) медична допомога – це послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар, третинна допомога (високоспеціалізована) – надається у випадку тривалих, складних захворювань, таких як онкологія, СНІД, ускладнення у післяопераційний період, паліативна допомога – обслуговування невиліковних хвороб, зокрема знеболення, догляд за пацієнтом, підтримка життєдіяльності, допомога родинам пацієнтів, медична реабілітація, лікування дітей до 16 років, медична допомога у зв’язку з пологами.

Держава фінансуватиме всі ці послуги через НСЗУ.


тернопіль медицина реформа
У Тернополі представили нових заступників прокурора
20 лютого 2020, 17:11
У кожного з нас є діти: на Тернопільщині тривають протести проти розміщення евакуйованих
20 лютого 2020, 11:34
Не допустити геноцид: Тернопільська ОР проти розміщення евакуйованих з Китаю
19 лютого 2020, 15:39
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Останні Популярні
Юрій Богданов
Всеволод Поліщук
Олексій Кошель
Всі блоги »
Голова Полтавської області: протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо
21 лютого 2020, 16:55
Іспит для антикорсуду. Хто зливає справу Кістіона
21 лютого 2020, 13:40
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »