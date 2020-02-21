На Тернопільщині 77% медзакладів готові до наступного етапу медреформи

З 1 квітня медзаклади Тернопільщини перейдуть з фінансування ліжкомісць на фінансування пацієнтів

Фото зі сторінки Ігоря Сопеля у facebook

З 1 квітня медзаклади Тернопільщини перейдуть з фінансування ліжкомісць на фінансування пацієнтів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля у facebook.

"Зустрівся з представниками Міністерства охорони здоров’я та Національної служби охорони здоров’я України. Обговорили запровадження програми медичних гарантій", - йдеться в дописі.

Тернопільщина активно готується до її старту. Наразі до контрактування з НСЗУ готові понад 77 % спеціалізованих медичних закладів області. Майже всі лікарні підключені до медичних інформаційних систем.

Уже у квітні жителі Тернопільщини зможуть отримати такі послуги: екстренна медична допомога, вторинна (спеціалізована) медична допомога – це послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар, третинна допомога (високоспеціалізована) – надається у випадку тривалих, складних захворювань, таких як онкологія, СНІД, ускладнення у післяопераційний період, паліативна допомога – обслуговування невиліковних хвороб, зокрема знеболення, догляд за пацієнтом, підтримка життєдіяльності, допомога родинам пацієнтів, медична реабілітація, лікування дітей до 16 років, медична допомога у зв’язку з пологами.

Держава фінансуватиме всі ці послуги через НСЗУ.