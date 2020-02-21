У Рівному поліцейські привласнили авта зі спецмайданчиків на понад 7 мільйонів гривень

ДБР провело обшуки в управлінні поліції Рівненської області

ДБР провело обшуки в управлінні поліції Рівненської області

Про це пише RegioNews з посиланням на Державне бюро розслідувань України.



За попередньою інформацією, працівники ГУ Нацполіції у Рівненській області привласнювали автомобілі, які перебували на спеціальних майданчиках для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів та визнаних речовими доказами у кримінальних провадженнях, з метою подальшого продажу. Орієнтовна вартість зниклих авто становить понад 7 млн грн.



Слідчі ДБР провели понад 30 санкціонованих обшуків у службових приміщеннях ГУ Нацполіції у Рівненській області та за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. Вилучено службову документацію, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.

Досудове розслідування здійснюється за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу та службової недбалості, які спричинила тяжкі наслідки.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Рівненської області.

