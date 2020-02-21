У Рівному поліцейські привласнили авта зі спецмайданчиків на понад 7 мільйонів гривень
Про це пише RegioNews з посиланням на Державне бюро розслідувань України.
За попередньою інформацією, працівники ГУ Нацполіції у Рівненській області привласнювали автомобілі, які перебували на спеціальних майданчиках для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів та визнаних речовими доказами у кримінальних провадженнях, з метою подальшого продажу. Орієнтовна вартість зниклих авто становить понад 7 млн грн.
Слідчі ДБР провели понад 30 санкціонованих обшуків у службових приміщеннях ГУ Нацполіції у Рівненській області та за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. Вилучено службову документацію, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.
Досудове розслідування здійснюється за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу та службової недбалості, які спричинила тяжкі наслідки.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Рівненської області.
- 18:53 21 лютого У ВООЗ розповіли про спалах коронавірусу ще в одній провінції Китаю
- 18:39 21 лютого Суд ухвалив рішення про силову доставку Порошенка на допит в ДБР
- 18:30 21 лютого На Закарпатті підприємці привласнили 300 тис грн на ремонті доріг
- 18:30 21 лютого Пасажирів поїзда "Київ-Москва" відпустили додому
- 18:24 21 лютого Вербували українців у Криму: двом російським розвідникам оголосили підозру
- 18:06 21 лютого Івано-Франківськ придбає 10 великогабаритних автобусів
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло