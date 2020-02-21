У Раді створили робочу групу для розслідування наступу бойовиків

У Верховній раді створили робочу групу для розслідування обстрілу Донбасу з боку бойовиків 18 лютого 2020 року. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

Фото: ВР

У Верховній раді створили робочу групу для розслідування обстрілу Донбасу з боку бойовиків 18 лютого 2020 року. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

За його словами, члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони прийняли рішення запросити людину, яка безпосередньо була в тому районі, щоб доповісти з усіма подробицями.

"Ми запросили генерала Наєва, він нам пояснив багато додаткових деталей, але ми ще вирішили створити таку закриту групу... Там є оперативні відео, які мають закритий характер. Ми вирішили створити робочу групу. Ті люди, які хочуть увійти від комітету, мають доступ до держтаємниці, зможуть у рамках робочої групи ознайомитися з деталями і отримати цю інформацію", - зазначив він.

За його словами, в робочу групу будуть входити народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Михайло Забродський, нардеп від "Слуги народу" Ігор Герасименко, нардеп від "Голосу" Роман Костенко.

Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активних наступальних дій і спробували просунутися через лінію розмежування. Під час бою загинув один український військовий, ще троє отримали поранення, а двоє – контузію.

Таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018-го року. Бойовики застосовували всі види зброї, включаючи артилерію калібру 152 мм, міномети 120 мм.

Бойовики підтримуваного Росією угруповання "ЛНР" звинувачують українську армію в спробі наблизитися до їхніх позицій й подальшому артилерійському обстрілі.

ДОВІДКА: Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 тис. – 13 200 людей.