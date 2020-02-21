Призначено керівника Конотопської прокуратури
Наказом Генерального прокурора від 19 лютого 2020 року за рекомендацією Ради прокурорів України керівником Конотопської місцевої прокуратури призначено Володимира Шилова
Наказом Генерального прокурора від 19 лютого 2020 року за рекомендацією Ради прокурорів України керівником Конотопської місцевої прокуратури призначено Володимира Шилова
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області.
21 лютого новопризначеного керівника представили колективу Конотопської прокуратури.
Довідково: народився Володимир Шилов у 1988 році в місті Суми. Протягом 4 років працював на різних посадах в органах прокуратури Сумської області, у 2015 року за результатом конкурсу обійняв посаду заступника керівника Охтирської місцевої прокуратури. Попередня займана посада – заступник керівника Сумської місцевої прокуратури.
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
- 18:53 21 лютого У ВООЗ розповіли про спалах коронавірусу ще в одній провінції Китаю
- 18:39 21 лютого Суд ухвалив рішення про силову доставку Порошенка на допит в ДБР
- 18:30 21 лютого На Закарпатті підприємці привласнили 300 тис грн на ремонті доріг
- 18:30 21 лютого Пасажирів поїзда "Київ-Москва" відпустили додому
- 18:24 21 лютого Вербували українців у Криму: двом російським розвідникам оголосили підозру
- 18:06 21 лютого Івано-Франківськ придбає 10 великогабаритних автобусів
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
Всі блоги »
Голова Полтавської області: протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо
21 лютого 2020, 16:55
Іспит для антикорсуду. Хто зливає справу Кістіона
21 лютого 2020, 13:40
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації