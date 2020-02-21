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21 лютого 2020, 17:14 3

Призначено керівника Конотопської прокуратури

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21 лютого 2020, 17:14 3
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Наказом Генерального прокурора від 19 лютого 2020 року за рекомендацією Ради прокурорів України керівником Конотопської місцевої прокуратури призначено Володимира Шилова
Фото: прокуратура Сумської області
Наказом Генерального прокурора від 19 лютого 2020 року за рекомендацією Ради прокурорів України керівником Конотопської місцевої прокуратури призначено Володимира Шилова

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області.

21 лютого новопризначеного керівника представили колективу Конотопської прокуратури.

Довідково: народився Володимир Шилов у 1988 році в місті Суми. Протягом 4 років працював на різних посадах в органах прокуратури Сумської області, у 2015 року за результатом конкурсу обійняв посаду заступника керівника Охтирської місцевої прокуратури. Попередня займана посада – заступник керівника Сумської місцевої прокуратури.


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