Призначено керівника Конотопської прокуратури

Наказом Генерального прокурора від 19 лютого 2020 року за рекомендацією Ради прокурорів України керівником Конотопської місцевої прокуратури призначено Володимира Шилова

Фото: прокуратура Сумської області

Наказом Генерального прокурора від 19 лютого 2020 року за рекомендацією Ради прокурорів України керівником Конотопської місцевої прокуратури призначено Володимира Шилова

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області.

21 лютого новопризначеного керівника представили колективу Конотопської прокуратури.

Довідково: народився Володимир Шилов у 1988 році в місті Суми. Протягом 4 років працював на різних посадах в органах прокуратури Сумської області, у 2015 року за результатом конкурсу обійняв посаду заступника керівника Охтирської місцевої прокуратури. Попередня займана посада – заступник керівника Сумської місцевої прокуратури.