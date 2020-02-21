На "Укроборонсервісі" відбулися обшуки
Як повідомляє RegioNews , Офіс генпрокурора із залученням фахівців внутрішнього аудиту концерну "Укроборонпром" провели обшуки в комплексі будівель "Укроборонсервісу". За даними слідства, посадовці завдали державі значних збитків. Крім того, вони можуть бути причетні до присвоєння, розтрати та заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України заблокувала роботу 33 онлайн-казино, які надавали нелегальний доступ до азартних ігор і букмекерським конторам.
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