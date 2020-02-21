Франківський водоканал сплатить 54 млн гривень простроченої заборгованості

Івано-Франківський окружний адміністративний суд зобов'язав Комунальне підприємство "Івано-Франківськводоекотехпром" сплатити 54,23 млн. гривень

Івано-Франківський окружний адміністративний суд зобов'язав Комунальне підприємство "Івано-Франківськводоекотехпром" сплатити 54,23 млн. гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на реєстр судових рішень.

Прострочена заборгованість за договором субкредитування надійде в дохід державного бюджету. Вказану суму стягнуть з банківських рахунків та за рахунок готівкових коштів підприємства.

До суду звернулося Головне управління ДПС в Івано-Франківській області, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Міністерство Фінансів України, Управління Державної казначейської служби в Івано-Франківську.

Виконання рішення розстрочили на 12 місяців.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складання повного рішення суду.

Нагадаємо, Антикорупційний суд досліджує докази у справі ексміністра із Прикарпаття Ігоря Насалика.