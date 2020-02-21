Франківський водоканал сплатить 54 млн гривень простроченої заборгованості
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на реєстр судових рішень.
Прострочена заборгованість за договором субкредитування надійде в дохід державного бюджету. Вказану суму стягнуть з банківських рахунків та за рахунок готівкових коштів підприємства.
До суду звернулося Головне управління ДПС в Івано-Франківській області, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Міністерство Фінансів України, Управління Державної казначейської служби в Івано-Франківську.
Виконання рішення розстрочили на 12 місяців.
Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складання повного рішення суду.
Нагадаємо, Антикорупційний суд досліджує докази у справі ексміністра із Прикарпаття Ігоря Насалика.
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