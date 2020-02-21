У Миколаївській області зруйнована Новобугська школа відновленню не підлягає

У Миколаївській обласній державній адміністрації збираються збудувати в місті Новий Буг новий навчальний заклад замість зруйнованої загальноосвітньої школи №1

У Миколаївській обласній державній адміністрації збираються збудувати в місті Новий Буг новий навчальний заклад замість зруйнованої загальноосвітньої школи №1

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новини-N.

На черговому засіданні комісії обласної ради з питань культури, науки, освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту заступник губернатора Тетяна Стахевич повідомила, що відновлювати школу, в якій впало відразу три поверхи, не має сенсу.

"Ми знаємо, що є проект відновлення школи на старих стінах. У відповідності з зауваженнями і висновками, які зробили фахівці управління комунального будівництва Миколаївської ОДА, на цих стінах відбудовувати школу неможливо. Обласна державна адміністрація вважає, що потрібно будувати нову школу. Для цього слід визначитися, хто буде замовником проекту нової школи. Провести аналіз з управлінням освіти, щоб зрозуміти, яку саме нову школу, і на яку кількість учнів будувати", – повідомила Тетяна Стахевич.

У той же час вартість будівництва нової школи у Новому Бузі може обійтися в 250-300 мільйонів гривень.

Довідка: в липні 2017 року в школі в Новому Бузі Миколаївської області обвалилося три поверхи будівлі. Тоді учнів молодшої школи перевели в приміщення Новобузького педагогічного коледжу, а старшу школу в приміщення Новобузького коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

У грудні 2019 року Миколаївська облдержадміністрація не включила питання реконструкції проваленою три роки тому школи в Новому Бузі в програму соціально-економічного розвитку регіону.