ООН засудила насильство у Нових Санжарах

Організація Об’єднаних націй засуджує напади на евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах і закликає уряд вжити заходів безпеки для всіх, кого торкнулася дана ситуація

Організація Об’єднаних націй засуджує напади на евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах і закликає уряд вжити заходів безпеки для всіх, кого торкнулася дана ситуація

"Напад на евакуйованих українських громадян минулої ночі в Полтаві (у Нових Санжарах на Полтавщині, – ред.) не повинен мати місця в сьогоденній Україні. Ці чоловіки та жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції й заслуговують на повагу до гідності та безпечне повернення до України.ООН засуджує насильство та закликає уряд вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпеки для всіх, кого торкнулась ця ситуація", - сказано у повідомленні.

В ООН додали, що підтримують заходи українського уряду щодо посилення готовності та реагування на спалах вірусу COVID-19.

У представництві нагадали, що у минулому в ситуаціях зі спалахами хвороб страх і недовіра гальмували, а не допомагали реагувати на загрозу, тому закликали керуватися фактами, а не страхом, раціональністю, а не чутками і бути солідарними.

У четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).