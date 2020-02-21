Мешканці Нових Санжар пояснили свою агресивну поведінку 

Жителі Полтавської області жаліються, що їх не проінформували про розміщення українців з Уханя

Фото:Пресслужба НГУ:Максим Зубов

Жителі Полтавської області жаліються, що їх не проінформували про розміщення українців з Уханя

Кореспондент українського телеканалу розпитав місцевих жителів Нових Санжар про протести та про те, як сприймають евакуацію українців з Китаю у їхній санаторій. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Сніданок з 1+1".

"Я не проти людей, але якось воно не так робиться. Якщо літак сідав у Києві, навіщо з Києва везти в Харків, чому в Києві не залишили їх. Або в тому самому Харкові, там же також багато цих пансіонатів. А проти людей я нічого не маю, там міг бути мій онук і ще хтось. Просто, якось треба було робити цивілізованіше. Про все дізналися тільки зранку і всі збушувалися. Точно ж ніхто не знав, чи вони заражені, чи ні", - прокоментував місцевий мешканець.

Санжарівець розповів журналісту, що проти людей, ніхто нічого не має. Він вважає, що керівництво повелося найпаскуднішим чином.

"Якби нам сказали, що вони дійсно їдуть сюди не хворі. У мене дитина, я теж переживаю. У нас місто маленьке, якщо ми захворіємо, то дитину за свою зарплату я не врятую. Місцевих жителів не попередили, може чиновники знали заздалегідь, але просто можна було якось сказати”, - зазначила жінка з Полтавщини.

Нагадаємо, раніше Арсен Аваков повідомив, що під час протестів у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Нацполіціі і один цивільний. Поліція відкрила два кримінальних провадження.

У четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).