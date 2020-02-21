Рада попросить Зеленського надати Кузьмі звання "народного артиста"
Верховна Рада України підтримала ініціативу народного депутата Павла Мельника про присвоєння музиканту Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну) звання "народного артиста" посмертно
Верховна Рада України підтримала ініціативу народного депутата Павла Мельника про присвоєння музиканту Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну) звання "народного артиста" посмертно
Як повідомляє RegioNews із посиланням на сайт парламенту, таку ініціативу підтримали 260 народних депутатів.
Зокрема, Мельник пропонує президенту України внести зміни до відповідного указу, що дозволить присвоювати почесні звання посмертно.
ДОВІДКА: Андрій Кузьменко був музикантом, ведучим, продюсером, автором прози та лідером гурту "Скрябін". 2 лютого 2015 року він загинув у дорожньо-транспортній аварії на трасі Кривий Ріг – Кіровоград.
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