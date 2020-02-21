Через санкції у Криму перестав працювати BlaBlaCar

Французький сервіс з пошуку попутників BlaBlaCar перестав працювати на території Криму

Французький сервіс з пошуку попутників BlaBlaCar перестав працювати на території Криму

Про це повідомили Інтерфаксу в техпідтримці сервісу, передає RegioNews.

За словами представника BlaBlaCar, це пов'язано з обмежувальними заходами Європейського союзу.

Тепер охочим знайти попутника для поїздок по території Кримського півострова BlaBlaCar видає повідомлення "На жаль, сервіс недоступний в цьому регіоні".

В компанії не уточнили конкретну дату припинення обслуговування Криму, але, за даними соцмереж, BlaBlaCar перестав працювати на території республіки 12 лютого.

BlaBlaCar ще пошкодує про свій відхід з Криму, заявив в інтерв'ю глава комітету кримського парламенту з туризму, курортів і спорту Олексій Черняк.

За його словами, сервіс втратив шанс розвиватися, вирішивши припинити працювати на "одному з найпопулярніших напрямів для подорожей", а для регіону вихід BlaBlaCar ніяких втрат не несе через "величезну кількость" альтернативних платформ.

Довідка: BlaBlaCar заснований у Франції в 2006 р. Сервіс працює в 22 країнах. За його власними даними, в Росії, де він працює з 2014 р., у нього близько 20 млн користувачів.

Варто відзначити, що у зв'язку з санкціями в Криму також не працюють сервіс онлайн-замовлення "Яндекс.Таксі". Також в Криму не можуть повноцінно працювати сервіси Google, Apple, PayPal та інших IT-гігантів. Пізніше Європейський союз запровадив санкції проти компаній і окремих осіб, що інвестують в Крим.

Довідка: 13 грудня 2019 року Європейська рада в Брюсселі схвалила продовження економічних санкцій проти Росії. Зняття економічних санкцій ЄС пов'язує з виконанням мінських угод. 19 грудня Рада ЄС ухвалила постанову про продовження на чергові шість місяців секторальних економічних санкцій відносно РФ за дії, "що дестабілізують ситуацію на Україні". Рішення про продовження санкцій набрали чинності 21 грудня.