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21 лютого 2020, 15:49 2

До Києва не впустили російських пропагандистів, які їхали читати лекції українцям

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21 лютого 2020, 15:49 2
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"Як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах" - заняття такого змісту планували викладати в Києві російські фахівці у сфері журналістики, блогерства, соціальних комунікацій, яких прикордонники завернули в Жулянах
"Як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах" - заняття такого змісту планували викладати в Києві російські фахівці у сфері журналістики, блогерства, соціальних комунікацій, яких прикордонники завернули в Жулянах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Зокрема співробітники Держприкордонслужби виявили 35-річного громадянина Росії, якого повернули назад рейсом з Мінська із забороною в’їзду на три роки.

"Чоловік прилетів рейсом з Мінська та зазначив, що прямує з діловою мїетою на запрошення однієї організації – проводити тренінги та заняття зі слухачами. Однак у ході прикордонного контролю охоронці кордону встановили, що прибулий лектор, співпрацює з політичними силами РФ і балотувався від партії Жириновського в Московську думу, а також є фахівцем в питаннях інформаційної та кібервійни. Лекції на цю тему він читав в окупованому Криму в так званому в молодіжно-патріотичному таборі "Донузлав-2015". Організатори - всеросійська організація "Боевое братство", високо оцінили роботу тренера та нагородили його медаллю "Участник шествия "Бессмертный полк"", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рейсом з Мінська прилетів 34-річний росіянин, який теж їхав читати лекції про просування контенту у соцмережах. В біографії цього "СММ-тренера" також знайшли факт незаконного відвідування окупованого Криму.

"Окрім двох чоловіків-пропагандистів у Жулянах завернули і 40-річну росіянку. Вона теж прилетіла рейсом з Мінська для проведення лекцій та тренінгів. Але кордон перетнути не змогла, адже її мета поїздки та наявні підтвердження не переконали охоронців кордону. Також було встановлено, що жінка займає посаду в забороненому в Україні інтернет-ресурсі", - йдеться в повідомленні.

Двох останніх "тренерів" також відправили назад до Мінська із забороною в’їзду на три роки.


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