На Прикарпатті відремонтують 75 км доріг

Про це сьогодні, 21 лютого, повідомив т.в.о. голови обласної державної адміністрації Віталій Федорів під час сесії обласної ради

Віталій Федорів, фото ІФ ОДА

Про це сьогодні, 21 лютого, повідомив т.в.о. голови обласної державної адміністрації Віталій Федорів під час сесії обласної ради

Як повідомляє RegioNews із посиланням на Івано-Франківську ОДА, у 2020 році дорожній фонд на Прикарпатті складе 523 млн гривень.

Питання будівництва доріг і мостів було і є пріоритетним у діяльності виконавчої влади. Перелік доріг, які потребують ремонту, будуть складені на основі пропозицій районних рад та об'єднаних територіальних громад.

Завершення реформи децентралізації посадовець називає ще одним важливим завданням. Станом на січень цього року Кабінету міністрів України надано проєкт перспективного плану, до якого на засадах добровільності внесено 62 ОТГ.

Нагадаємо, під час сесії депутати Івано-Франківської обласної ради прийняли звернення з приводу зменшення великого розміру грошової застави на місцевих виборах.