Пасажирка з підозрою на коронавірус: на карантині в Брянську 13 осіб
Прикордонники повідомили, що всього у вагоні з китаянкою знаходилася 21 людина, інформує RegioNews.
"У вагоні під час контролю, крім громадянки Китаю, знаходився ще 21 людина. З яких 13 громадян України, в тому числі 2 провідника, 6 громадян росії і по одному громадянинові з Узбекистану і Канади", - повідомили в ДПС.
Також прикордонники підтвердили, що громадянка Китаю, у якої були виявлені симптоми коронавіруса, дійсно перетинав український кордон 20 лютого. Вона прибула на днях до Києва літаком з Мінська і у неї не було зафіксовано ознаки інфікування.
Попередньо ЗМІ писали, що громадянку Китаю з симптомами респіраторного захворювання (в тому числі високою температурою) виявили російські митники на залізничній станції Суземка (Росія). Жінка їхала поїздом Київ-Москва.
В УЗ повідомили, що перевіряють інформацію.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук у ВР також прокоментував інформацію в ЗМІ щодо короновіруса с громадянки Китаю, яка їхала потягом.
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