Пасажирка з підозрою на коронавірус: на карантині в Брянську 13 осіб

На карантин у російському Брянську помістили 13 громадян України, які перебували в одному вагоні поїзда Київ-Москва разом з китаянкой, у якої були виявлені симптоми нового коронавіруса. Про це повідомили в Державній прикордонній службі

На карантин у російському Брянську помістили 13 громадян України, які перебували в одному вагоні поїзда Київ-Москва разом з китаянкой, у якої були виявлені симптоми нового коронавіруса. Про це повідомили в Державній прикордонній службі

Прикордонники повідомили, що всього у вагоні з китаянкою знаходилася 21 людина, інформує RegioNews. "У вагоні під час контролю, крім громадянки Китаю, знаходився ще 21 людина. З яких 13 громадян України, в тому числі 2 провідника, 6 громадян росії і по одному громадянинові з Узбекистану і Канади", - повідомили в ДПС. Також прикордонники підтвердили, що громадянка Китаю, у якої були виявлені симптоми коронавіруса, дійсно перетинав український кордон 20 лютого. Вона прибула на днях до Києва літаком з Мінська і у неї не було зафіксовано ознаки інфікування. Попередньо ЗМІ писали, що громадянку Китаю з симптомами респіраторного захворювання (в тому числі високою температурою) виявили російські митники на залізничній станції Суземка (Росія). Жінка їхала поїздом Київ-Москва. В УЗ повідомили, що перевіряють інформацію. Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук у ВР також прокоментував інформацію в ЗМІ щодо короновіруса с громадянки Китаю, яка їхала потягом.

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