14:42  21 лютого
Під парламентом мітингують шахтарі
14:22  21 лютого
Путін хоче домовитися з Зеленським про покращення стосунків
13:27  21 лютого
Рада розглянула 37% правок до закону про ринок землі
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2020, 15:24 5

Залишивши Санжари, Скалецька викладає фото з медцентру без маски

Читайте также
на русском языке
21 лютого 2020, 15:24 5
Читайте также на русском языке
Міністр охорони здоровя України Зоряна Скалецька похизувалася, як її прийняли у медичному центрі Нацгвардії на Полтавщині, куди напередодні привезли евакуйованих з Китаю українців і громадян інших держав
Фото: facebook/zoryana.chernenko
Міністр охорони здоровя України Зоряна Скалецька похизувалася, як її прийняли у медичному центрі Нацгвардії на Полтавщині, куди напередодні привезли евакуйованих з Китаю українців і громадян інших держав

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пост міністирки на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, вона розповіла, що знаходиться у приміщенні, в якому проведе найближчі два тижні.

"Хотіла, щоб мене заселили в звичайній кімнаті, але з урахуванням необхідності працювати і проводити постійні наради скайпом і телефоном мені виділили окреме робоче приміщення", - написала вона.

Також Скалецька додала, що вчора до пізньої ночі разом з представниками всіх залучених міністерств і відомств перевіряли умови розміщення людей в "Нових Санжарах", забезпечення їх необхідними речами, дотримання санітарних та безпекових норм.

"Сьогодні ми узгодили умови мого перебування і мене запустили в зону обсервації. Спілкуюсь з епікажем. На даний час всі, хто перебувають тут, почуваються добре", - уточнила міністр.

За її словами, людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено. Харчування тричі на день, його забезпечує кейтерингова кампанія.

При цьому вона пообіцяла "регулярно повідомляти про ситуацію".

Нагадаємо,


эвакуация Зоряна Скалецкая украинцы Новые Санжары
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Останні Популярні
Алекс Сказкін
Всеволод Поліщук
Сергій Чередніченко
Всі блоги »
Іспит для антикорсуду. Хто зливає "справу Кістіона"
21 лютого 2020, 13:40
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »