Залишивши Санжари, Скалецька викладає фото з медцентру без маски
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пост міністирки на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, вона розповіла, що знаходиться у приміщенні, в якому проведе найближчі два тижні.
"Хотіла, щоб мене заселили в звичайній кімнаті, але з урахуванням необхідності працювати і проводити постійні наради скайпом і телефоном мені виділили окреме робоче приміщення", - написала вона.
Також Скалецька додала, що вчора до пізньої ночі разом з представниками всіх залучених міністерств і відомств перевіряли умови розміщення людей в "Нових Санжарах", забезпечення їх необхідними речами, дотримання санітарних та безпекових норм.
"Сьогодні ми узгодили умови мого перебування і мене запустили в зону обсервації. Спілкуюсь з епікажем. На даний час всі, хто перебувають тут, почуваються добре", - уточнила міністр.
За її словами, людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено. Харчування тричі на день, його забезпечує кейтерингова кампанія.
При цьому вона пообіцяла "регулярно повідомляти про ситуацію".
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