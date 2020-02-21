Залишивши Санжари, Скалецька викладає фото з медцентру без маски

Міністр охорони здоровя України Зоряна Скалецька похизувалася, як її прийняли у медичному центрі Нацгвардії на Полтавщині, куди напередодні привезли евакуйованих з Китаю українців і громадян інших держав

Фото: facebook/zoryana.chernenko

Міністр охорони здоровя України Зоряна Скалецька похизувалася, як її прийняли у медичному центрі Нацгвардії на Полтавщині, куди напередодні привезли евакуйованих з Китаю українців і громадян інших держав

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пост міністирки на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, вона розповіла, що знаходиться у приміщенні, в якому проведе найближчі два тижні. "Хотіла, щоб мене заселили в звичайній кімнаті, але з урахуванням необхідності працювати і проводити постійні наради скайпом і телефоном мені виділили окреме робоче приміщення", - написала вона. Також Скалецька додала, що вчора до пізньої ночі разом з представниками всіх залучених міністерств і відомств перевіряли умови розміщення людей в "Нових Санжарах", забезпечення їх необхідними речами, дотримання санітарних та безпекових норм. "Сьогодні ми узгодили умови мого перебування і мене запустили в зону обсервації. Спілкуюсь з епікажем. На даний час всі, хто перебувають тут, почуваються добре", - уточнила міністр. За її словами, людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено. Харчування тричі на день, його забезпечує кейтерингова кампанія. При цьому вона пообіцяла "регулярно повідомляти про ситуацію". Нагадаємо,

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