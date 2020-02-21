Кримський журналіст Семена вперше виступить у Києві
Про це повідомляє RegioNews з посиланям на Укрінформ.
"Завтра до участі в акції День солідарності з нескореним Кримом приєднається людина, яку ми дуже довго чекали на материковій Україні. Це член Українського PEN, відомий кримський журналіст, який був підданий сфабрикованим кримінальним звинуваченням виключно за те, що називав речі своїми іменами, - Микола Семена", - поінформувала голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.
Це буде його перший публічний виступ, підкреслила Матвійчук.
Микола Семена - заслужений журналіст України, щодо якого "влада" окупованого Криму порушила кримінальну справу за нібито "публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії".
Приводом стала його публікація про громадянську блокаду півострова на сайті Крим.Реалії. 22 вересня 2017 року. Залізничний районний "суд" Сімферополя виніс журналісту вирок: два з половиною роки умовно з випробувальним терміном на три роки й забороною займатися публічною діяльністю.
У грудні того ж року Верховний "суд" Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.
Раніше повідомлялось, що засуджений у Криму журналіст Семена прибув до Києва.
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