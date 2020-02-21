Гриценко прокоментував вирок суду РФ

Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко прокоментував вирок військового суду в Москві, який засудив йго до шести років колонії

Фото: Facebook

Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко прокоментував вирок військового суду в Москві, який засудив йго до шести років колонії

"Те, що вони за вказівкою Кремля витворяють у своєму "військовому суді" - не має жодного стосунку ні до права, ні до справедливості. Нехай собі біснуються", - написав він у Facebook, пише RegioNews.

Гриценко зазначив, що російський суд визнав його "терористом", але у його розумінні тероризм - це рейди російських диверсійних груп, які вдираються в Україну, збиття російським БУКом цивільного лайнера MH17,отруєння і вбивство людей на території чужих держав.

Нагадаємо, суд в Москві заочно засудив ексміністра оборони України Анатолія Гриценка до 6 років колонії за заклики до терактів в Росії.

Раніше у грудні 2017 року СК РФ завів справу стосовно Гриценка за аналогічною статтею.

СК РФ стверджує, що Гриценко у 2014 році під час прямої трансляції телекомпанії Студія 1+1 нібито виступив з публічним закликом до здійснення "терористичної діяльності на території РФ шляхом підриву залізничних поїздів".

Другий епізод пов’язаний нібито з закликами Гриценка в ефірі телеканалу 112 Україна 2 липня 2017 року до "здійснення терористичної діяльності на території Москви і Таганрога".

У квітні 2019 року Слідком РФ оголосив Гриценка у розшук.