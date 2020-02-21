Хто і скільки: запорізькі нардепи отримали компенсацію за оренду житла

Опубліковано список народних депутатів від Запоріжжя, які отримали компенсацію за житло з державного бюджету

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Опубліковано список народних депутатів від Запоріжжя, які отримали компенсацію за житло з державного бюджету

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Актуально.

Згідно з українським законодавством, ті нардепи, у яких немає собственнного житла в Києві, можуть отримати компенсацію з бюджету.

На сайті Верховної Ради опубліковано список народних депутатів, які скористалися правом на отримання грошової компенсації вартості оренди житла або готельного номера за останні чотири місяці минулого року (з 29 серпня по 31 грудня).

Згідно з опублікованим списком, з усіх депутатів Запорізької області компенсацію не отримав тільки один нардеп – колишній мер Мелітополя Сергій Мінько з депутатської групи "За майбутнє".

Представники партії "Слуга Народу" отримали компенсації в такому розмірі:

Артем Кунаєв – 39 650 гривень,

Михайло Крячко – 17 000 гривень,

Олександр Кабанов — 20 150 гривень

Сергій Штепа – 18500 гривень,

Роман Соха -18500 гривень,

Марина Нікітіна – 37 000 гривень,

Юлія Яцик – 39650, Геннадій Касай – 39 650 гривень,

Євген Шевченко – 20 150 гривень,

Павло Мельник – 66 300 гривень

Представники партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" отримали компенсації в такому розмірі:

Володимир Кальцев – 39 500 гривень,

Олександр Пономарьов – 20150 гривень,

Загальна компенсація для всіх депутатів дев'ятого скликання склала майже 5 810 000 гривень.