На Рівненщині на хабарі затримали суддю і адвоката
Суддя, разом зі спільником-адвокатом, вимагали від місцевого мешканця 20 тисяч грн. Натомість, пообіцяли, що суд скасує накладений арешт майна чоловіка та не притягатиме його до адмінвідповідальності
Суддя, разом зі спільником-адвокатом, вимагали від місцевого мешканця 20 тисяч грн. Натомість, пообіцяли, що суд скасує накладений арешт майна чоловіка та не притягатиме його до адмінвідповідальності
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр СБУ.
Працівники СБУ задокументували отримання суддею та адвокатом першої частини хабара. Після цього провели обшуки в їх будинках та на місці роботи.
Під час обшуків вилучили іноземну валюту, документи та інші матеріальні цінності.
За результатами проведених слідчих дій голові районного суду та його спільнику-адвокату повідомили про підозру за фактами прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та зловживання впливом.
Адвокату, окрім цього, інкримінують співучасть у злочині.
Клопотання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу відправили до Вищого антикорупційного суду.
Вимагав півмільйона: у Києві затримали директора держпідприємства
20 лютого 2020, 17:13Затриманий на хабарі чиновник Житомирської ОДА повернувся на керівну посаду
19 лютого 2020, 13:03У Рівному фірма екс-депутата зрубала дерева на 50 тисяч гривень
17 лютого 2020, 17:50
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
- 15:24 21 лютого Залишивши Санжари, Скалецька викладає фото з медцентру без маски
- 15:18 21 лютого Кримський журналіст Семена вперше виступить у Києві
- 15:11 21 лютого Гриценко прокоментував вирок суду РФ
- 14:57 21 лютого Не минуло й доби: Скалецька достроково покинула медцентр в Нових Санжарах
- 14:51 21 лютого В Україні заблокували 33 платформи грального бізнесу
- 14:42 21 лютого Під парламентом мітингують шахтарі
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
Всі блоги »
Іспит для антикорсуду. Хто зливає "справу Кістіона"
21 лютого 2020, 13:40
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації