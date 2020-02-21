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21 лютого 2020, 14:25 4

На Рівненщині на хабарі затримали суддю і адвоката

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21 лютого 2020, 14:25 4
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Суддя, разом зі спільником-адвокатом, вимагали від місцевого мешканця 20 тисяч грн. Натомість, пообіцяли, що суд скасує накладений арешт майна чоловіка та не притягатиме його до адмінвідповідальності
Суддя, разом зі спільником-адвокатом, вимагали від місцевого мешканця 20 тисяч грн. Натомість, пообіцяли, що суд скасує накладений арешт майна чоловіка та не притягатиме його до адмінвідповідальності

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр СБУ.

Працівники СБУ задокументували отримання суддею та адвокатом першої частини хабара. Після цього провели обшуки в їх будинках та на місці роботи.

Під час обшуків вилучили іноземну валюту, документи та інші матеріальні цінності.

За результатами проведених слідчих дій голові районного суду та його спільнику-адвокату повідомили про підозру за фактами прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та зловживання впливом.

Адвокату, окрім цього, інкримінують співучасть у злочині.

Клопотання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу відправили до Вищого антикорупційного суду.


#Рівне #корупція
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