В Карпатах очікуються лавини та погіршення погодніх умов

З 21 до 24 лютого в Карпатах очікується сніголавинна небезпека, дощ, сильний вітер та мокрий сніг

Фото зі сторінки Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у facebook

З 21 до 24 лютого в Карпатах очікується сніголавинна небезпека, дощ, сильний вітер та мокрий сніг

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. За даними УкрГідрометцентру, 21-24 лютого у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня. У зв'язку із переміщенням активного циклону, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади. 23 лютого посилення вітру до15-22 м/с. 24 лютого місцями сильний вітер 25-28 м/с. В Карпатах вночі, 24 лютого, значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця. 23 лютого пориви вітру 25-30м/с, а 24 лютого - 40 м/с. 21 лютого станом на 7:30 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -8°С, вітер південно-західний 10-11м/с, хмарно, дрібний сніг. Очікується, що погодні умови ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства, в Карпатах спричинятимуть порушення, на окремих ділянках доріг припинення руху транспорту.

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