В Карпатах очікуються лавини та погіршення погодніх умов
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
За даними УкрГідрометцентру, 21-24 лютого у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня.
У зв'язку із переміщенням активного циклону, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади.
23 лютого посилення вітру до15-22 м/с. 24 лютого місцями сильний вітер 25-28 м/с.
В Карпатах вночі, 24 лютого, значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця. 23 лютого пориви вітру 25-30м/с, а 24 лютого - 40 м/с.
21 лютого станом на 7:30 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -8°С, вітер південно-західний 10-11м/с, хмарно, дрібний сніг.
Очікується, що погодні умови ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства, в Карпатах спричинятимуть порушення, на окремих ділянках доріг припинення руху транспорту.
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