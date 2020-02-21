Турецькій компанії довірили будівництво мосту у Запоріжжі за 11,9 млрд

Турецька компанії Onur виграла торги на будівництво мосту, вартістю 11,9 млрд гривень, через р. Дніпро у Запоріжжі

Турецька компанії Onur виграла торги на будівництво мосту, вартістю 11,9 млрд гривень, через р. Дніпро у Запоріжжі

Про це свідчать дані тендерного майданчику Prozorro, передає RegioNews.

Участь у торгах брало дві турецькі компанії Onur (Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A. S.) і Gocay (Gocay Insaat Taahhut Ve Ticaret A. S).

Переможець спочатку запропонував ціну 11 млрд 980 млн 96 тисяч 60 грн. А в ході торгів знизив її до 11,918 млрд грн.

Другий учасник зупинився на пропозиції в 11,950 млрд грн.

Варто зазначити, що торги були оголошені восени минулого року Службою автодоріг Запорізької області. Початкова орієнтовна вартість мосту становила 12,34 млрд. грн.

Так, міст стане частиною траси Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь, і мостова переправа через Дніпро є першою чергою будівництва нової дороги. Закінчити будівничтво обіцяють до кінця 2023 року.

Документи на тендер подавали шість компаній: українська "Еко-Буд-Трейд", китайські CRBC (China Road and Bridge Corporation) і Sinohydro (Sinohydro Corporation Limited), турецькі Limak (Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret A. S.), Onur (Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A. S.) і Gocay (Gocay Insaat Taahhut Ve Ticaret A. S).

Етап кваліфікації пройшли і були допущені до електронних торгів на майданчику Prozorro всього дві компанії з Туреччини Onur і Gocay. Всі інші пропозиції були відхилені через відсутність деяких документів, як наприклад, звітів про обсяги виконаних робіт за аналогічним договорами.

Після виключення із списку кандидатів на тогри, китайці Sinohydro і турки Limak подали скарги АМКУ з приводу того, що дві затверджені турецькі компанії також мали недоліки в документах і не показали документально попередній досвід. Крім того у тендерній документації відсутні типові зразки, що стосуються захисту навколишнього середовища.

Розгляд скарг призначили на 11 лютого, але потім перенесли на 17 лютого. Пізніше 14 лютого стало відомо, що представництво Sinohydro відкликало свою скаргу. А 17 лютого її відкликала і компанія Limak.

Таким чином, 21 лютого в аукціоні на майданчику Prozorro взяли участь дві компанії з Туреччини.