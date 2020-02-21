Ізраїль і Аргентина подякували Україні за евакуацію їх громадян з Уханя

Про це повідомляє міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац в Twitter та прес-служба Міністерства закордонних справ Аргентини

Про це повідомляє міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац в Twitter та прес-служба Міністерства закордонних справ Аргентини

"Ізраїль високо цінує зусилля українського уряду щодо евакуації громадянина Ізраїлю Томера Звулуна з Уханя. Це ще один приклад міцних відносин між нашими країнами", - написав він. RegioNews.

Також в МЗС Аргентини висловили вдячність Україні за евакуацію 8 громадян з Уханя.

"Уряд Аргентини знову висловлює подяку Україні за її щедрість і Китаю за співпрацю у цієї безцінної акції", - йдеться в повідомленні.

У четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).