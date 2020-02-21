Радник Кличка знайшов порожні парковки в Києві

Максим Бахматов проїхався в будній день центром Києва та знайшов порожні місця для паркування

Фото: Cторінка Максима Бахматова у Facebook

Максим Бахматов проїхався в будній день центром Києва та знайшов порожні місця для паркування

Про це пише RegioNews.

Радник міського голови Києва Максим Бахматов, який відповідає за інфраструктуру, вирішив довести киянам та гостям міста, що паркуватися на вулицях та заважати руху громадського транспорту немає сенсу. Для цього разом з двома блогерами – ведучими проекту "Зупини Лося" він проїхався центром міста та показав, де можна паркуватися.

Виявилося, що в середмісті столиці багато паркінгів, і на них в будній день багато вільних місць. Зокрема, підземні паркінги є на поблизу Хрещатика (ЦУМ, Київська адміністрація, "Мандарин Плаза"), стадіону "Олімпійський" ("Мегамаркет" та парковка стадіону).

Мега баттл. Парі. Дуэль) проїхався , разом з проектом #зупинилося, та секундантом Kostyantyn Andriyuk паркінгам, в центрі Києва, в робочі години буднього дня. Це було публічне парі з редактором ISLND TV Sergiy Grishyn який казав, що місць немає. З'ясували, що немає бажання ходити пішки і платити. Виявилось, що всі основні паркінги в Києві стоять порожні. І якщо нема бажання порушувати все можна знайти Тут третина. Повне відео за посиланням в коментарях Опубліковано Максимом Бахматовим Четвер, 20 лютого 2020 р.

Немає машин у паркінах поблизу метро, які можуть бути так званими "перехоплюючими” – біля ВДНГ та в торговому центрі "Ocean Plaza". Звичайно, усі ці паркінги платні, однак вартість стоянки на них (50 грн за годину) "не захмарна для киянина", сказав Бахматов.

Знайшов Бахматов і незаконних паркувальників, які стоять поблизу ТЦ "Олімпійський" та на Бесарабці. Вони беруть по 20 грн за годину з автовласника, але не відповідають за те, що машину можуть евакуювати за неправильну стоянку.