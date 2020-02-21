Зеленський про протести в Нових Санжарах: "ми - Європа епохи Середньовіччя"

Український президент Володимир Зеленський заявив після вчорашніх протестів у Нових Санжарах в Полтавській області, що ми - Європа епохи Середньовіччя

Фото: скріншот з відео

Український президент Володимир Зеленський заявив після вчорашніх протестів у Нових Санжарах в Полтавській області, що ми - Європа епохи Середньовіччя

Як повідомляє RegioNews, про це він заявив сьогодні, 21 лютого, під час участі у нагородженні переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів.

При цьому гарант привітав українців, які повернулися з Китаю і побажав їм міцного здоров'я.

"Чесно кажучи, ми постійно говоримо, що Україна - це Європа, так ось вчора в деяких епізодах здавалося, що ми - Європа епохи Середньовіччя. На жаль, давайте не забувати, що ми всі з вами люди, а не .. . не хочу зараз підбирати неправильне слово ", - сказав він.

При цьому гарант висловив надію, що найближчим часом "у нас всіх" з'явиться дуже важливий і потрібний Україні і всьому світу стартап, "який навчить деяких громадян людяності, поваги, єдності та критичного мислення".

Нагадаємо, 20 лютого Полтавська обласна рада вирішила провести 21 лютого позачергову сесію через розміщення в Нових Санжарах евакуйованих українців з Китаю.

"Потрібно виключити будь-які прояви дестабілізації ситуації в області та поінформувати людей", - заявив голова ради Олександр Біленький, підкресливши, що "дуже шкода, що місцева влада повідомила в останній момент".

У четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).