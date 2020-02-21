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21 лютого 2020, 14:22 10

Путін хоче домовитися з Зеленським про покращення стосунків

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21 лютого 2020, 14:22 10
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Президент Росії сподівається домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин України та РФ
Фото: скрин:youtube
Президент Росії сподівається домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин України та РФ

За словами Путіна, після нормандської зустрічі у Зеленського трохи змінилася позиція, повідомляє RegioNews, з посиланням на російські ЗМІ.

Президент РФ констатував, що Москві та Києву вдалося домовитися про обмін полоненими та про угоду щодо транзиту російського газу через Україну.

На запитання, чи зможе він домовиться з Зеленським про мир, Путін відповів: "Надія помирає останньою, вона є. Але, на жаль, він приїхав із Парижа та почав говорити про те, що треба переглядати мінські угоди. Це викликає запитання".

Як повідомлялось раніше, Кремль сподівається, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події на Донбасі, після можна буде робити висновки. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, рішення про проведення нового саміту в нормандському форматі буде прийнято при наявності прогресу у виконанні поточних домовленостей.


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