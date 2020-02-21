На Закарпатті затримали групу нелегалів із Таджикистану

Увечері, 20 лютого, прикордонники затримали групу іноземців, що мали намір незаконно дістатися до країн Євросоюзу

Фото із сайту Прикордонної служби України

Увечері, 20 лютого, прикордонники затримали групу іноземців, що мали намір незаконно дістатися до країн Євросоюзу

Як повідомляє RegioNews із посиланням на Прикордонну службу України, працівники Чопського загону затримали групу іноземців, а також двох їхніх співвітчизників, які сприяли їм у цьому.

Незнайомців затримали на околиці села Княгиня Великоберезнянського району Закарпатської області. Жодних документів вони з собою не мали та назвалися громадянами Таджикистану. Пояснили, що незаконно перетнули кордон зі Словаччини в Україну, щоб допомогти своїм співвітчизникам у незаконний спосіб потрапити з України до країн ЄС.

Правоохоронці зупинили на автодорозі поблизу кордону легковий автомобіль "Opel", у якому знаходились четверо громадян Таджикистану – чоловік, дві жінки та 12-річна дівчинка. Автівкою керував громадянин України, виходець з Таджикистану. Іноземці мали зустрітися біля кордону з двома своїми співвітчизниками та в обхід пунктів пропуску потрапити до Словаччини.

Іноземці будуть притягнені до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП - незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України та ст. 203 КУпАП - порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України.

Водієві легковика, у якому знаходились іноземці, доведеться відповідати за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 206 КУпАП - порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг.

Нагадаємо, вчора на Закарпатті затримали почесного консула з контрабандними цигарками.