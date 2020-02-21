На Закарпатті затримали групу нелегалів із Таджикистану
Як повідомляє RegioNews із посиланням на Прикордонну службу України, працівники Чопського загону затримали групу іноземців, а також двох їхніх співвітчизників, які сприяли їм у цьому.
Незнайомців затримали на околиці села Княгиня Великоберезнянського району Закарпатської області. Жодних документів вони з собою не мали та назвалися громадянами Таджикистану. Пояснили, що незаконно перетнули кордон зі Словаччини в Україну, щоб допомогти своїм співвітчизникам у незаконний спосіб потрапити з України до країн ЄС.
Правоохоронці зупинили на автодорозі поблизу кордону легковий автомобіль "Opel", у якому знаходились четверо громадян Таджикистану – чоловік, дві жінки та 12-річна дівчинка. Автівкою керував громадянин України, виходець з Таджикистану. Іноземці мали зустрітися біля кордону з двома своїми співвітчизниками та в обхід пунктів пропуску потрапити до Словаччини.
Іноземці будуть притягнені до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП - незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України та ст. 203 КУпАП - порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України.
Водієві легковика, у якому знаходились іноземці, доведеться відповідати за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 206 КУпАП - порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг.
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