Громада Ірпеня протестує проти знищення заплавних земель унаслідок забудови
Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Погляд".
Поблизу вагончика, який перекриває дорогу, організували цілодобове чергування.
Небайдужі жителі Ірпеня обурені, що на об’єкті, який ірпінська влада афішувала як зведення школи, тривають будівельні роботи. "Навчальний заклад" виріс у поверхах до чергової висотки. За допомогою акції активісти хочуть показати, що не збираються терпіти свавілля, яке чиниться в рідному місті, яке перетворюють на "бетонне гетто".
Як розповів організатор акції, депутат Ірпінської міської ради Лаврентій Кухалейшвілі, 72 багатоповерхівки розраховані приблизно на 13 тисяч квартир. Їх реалізація дозволить отримати мільярдні прибутки, які "потечуть" до ЖК "Синергія сіті". Забудовники обіцяють учасникам АТО 150 квартир у заплавних новобудовах, намагаючись натравити їх на тих, хто бере участь в акції.
На думку організатор, до ЖК "Синергія сіті" причетний депутат Ірпінської міської ради Ігор Оверко, котрого ще називають "прорабом" Володимира Карплюка – "біглого" мера Ірпеня.
Як відомо, заплавні землі знаходяться за межами Ірпеня, їх відносять до особливо цінних і розпоряджатися ними має Київська облдержадміністрація.
Проте Ірпінська міська рада, перевищивши повноваження, своїм рішенням змінила їх цільове призначення: із сільськогосподарських – під багатоповерхову забудову.
- 15:24 21 лютого Залишивши Санжари, Скалецька викладає фото з медцентру без маски
- 15:18 21 лютого Кримський журналіст Семена вперше виступить у Києві
- 15:11 21 лютого Гриценко прокоментував вирок суду РФ
- 14:57 21 лютого Не минуло й доби: Скалецька достроково покинула медцентр в Нових Санжарах
- 14:51 21 лютого В Україні заблокували 33 платформи грального бізнесу
- 14:42 21 лютого Під парламентом мітингують шахтарі
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло