14:42  21 лютого
Під парламентом мітингують шахтарі
14:22  21 лютого
Путін хоче домовитися з Зеленським про покращення стосунків
13:27  21 лютого
Рада розглянула 37% правок до закону про ринок землі
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2020, 13:10 8

Громада Ірпеня протестує проти знищення заплавних земель унаслідок забудови

Читайте также
на русском языке
21 лютого 2020, 13:10 8
Читайте также на русском языке
Триває безстрокова акція ірпінської громади по збереженню заплави річки Ірпінь від знищення унаслідок забудови. Протестувальники намагаються перекрити доступ техніки до незаконного будівництва, що ведеться на заплавних землях
Триває безстрокова акція ірпінської громади по збереженню заплави річки Ірпінь від знищення унаслідок забудови. Протестувальники намагаються перекрити доступ техніки до незаконного будівництва, що ведеться на заплавних землях

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Погляд".

Поблизу вагончика, який перекриває дорогу, організували цілодобове чергування.

Небайдужі жителі Ірпеня обурені, що на об’єкті, який ірпінська влада афішувала як зведення школи, тривають будівельні роботи. "Навчальний заклад" виріс у поверхах до чергової висотки. За допомогою акції активісти хочуть показати, що не збираються терпіти свавілля, яке чиниться в рідному місті, яке перетворюють на "бетонне гетто".

Як розповів організатор акції, депутат Ірпінської міської ради Лаврентій Кухалейшвілі, 72 багатоповерхівки розраховані приблизно на 13 тисяч квартир. Їх реалізація дозволить отримати мільярдні прибутки, які "потечуть" до ЖК "Синергія сіті". Забудовники обіцяють учасникам АТО 150 квартир у заплавних новобудовах, намагаючись натравити їх на тих, хто бере участь в акції.

На думку організатор, до ЖК "Синергія сіті" причетний депутат Ірпінської міської ради Ігор Оверко, котрого ще називають "прорабом" Володимира Карплюка – "біглого" мера Ірпеня.

Як відомо, заплавні землі знаходяться за межами Ірпеня, їх відносять до особливо цінних і розпоряджатися ними має Київська облдержадміністрація.

Проте Ірпінська міська рада, перевищивши повноваження, своїм рішенням змінила їх цільове призначення: із сільськогосподарських – під багатоповерхову забудову.


#Ірпінська міська рада #Ігор Оверко
На Київщині депутат "забув" задекларувати 586 квартир
18 лютого 2020, 10:25
В Ірпені громада зірвала сесію з вимогами замінити мера
13 лютого 2020, 15:54
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Останні Популярні
Алекс Сказкін
Всеволод Поліщук
Сергій Чередніченко
Всі блоги »
Іспит для антикорсуду. Хто зливає "справу Кістіона"
21 лютого 2020, 13:40
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »