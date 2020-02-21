Громада Ірпеня протестує проти знищення заплавних земель унаслідок забудови

Триває безстрокова акція ірпінської громади по збереженню заплави річки Ірпінь від знищення унаслідок забудови. Протестувальники намагаються перекрити доступ техніки до незаконного будівництва, що ведеться на заплавних землях

Триває безстрокова акція ірпінської громади по збереженню заплави річки Ірпінь від знищення унаслідок забудови. Протестувальники намагаються перекрити доступ техніки до незаконного будівництва, що ведеться на заплавних землях

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Погляд".

Поблизу вагончика, який перекриває дорогу, організували цілодобове чергування.

Небайдужі жителі Ірпеня обурені, що на об’єкті, який ірпінська влада афішувала як зведення школи, тривають будівельні роботи. "Навчальний заклад" виріс у поверхах до чергової висотки. За допомогою акції активісти хочуть показати, що не збираються терпіти свавілля, яке чиниться в рідному місті, яке перетворюють на "бетонне гетто".

Як розповів організатор акції, депутат Ірпінської міської ради Лаврентій Кухалейшвілі, 72 багатоповерхівки розраховані приблизно на 13 тисяч квартир. Їх реалізація дозволить отримати мільярдні прибутки, які "потечуть" до ЖК "Синергія сіті". Забудовники обіцяють учасникам АТО 150 квартир у заплавних новобудовах, намагаючись натравити їх на тих, хто бере участь в акції.

На думку організатор, до ЖК "Синергія сіті" причетний депутат Ірпінської міської ради Ігор Оверко, котрого ще називають "прорабом" Володимира Карплюка – "біглого" мера Ірпеня.

Як відомо, заплавні землі знаходяться за межами Ірпеня, їх відносять до особливо цінних і розпоряджатися ними має Київська облдержадміністрація.

Проте Ірпінська міська рада, перевищивши повноваження, своїм рішенням змінила їх цільове призначення: із сільськогосподарських – під багатоповерхову забудову.