Евакуйовані в Нових Санжарах: Полтавська облрада не прийняла рішення про звернення до Зеленського
Як передає RegioNews, посилаючись на початковий текст звернення, депутати намагалися тричі проголосувати за нього, але безрезультатно.
Зазначимо, в залі засідання із 83 депутатів зареєструвалися лише 44.
В даний документ також вносилися правки, тому оновлений документ буде опублікований не як рішення сесії, а як звернення окремих депутатів.
Як зазначає Depo, правки до єдиного питання порядку денного депутатів Солов'я, Бобиря, Ворони і Красюка не прийняли. Прийняли правку Удовиченко.
"Санаторій не є повністю ізольованим", - заявив голова обласної ради Олександр Біленький під час позачергової сесії, додавши, що розуміє хвилювання місцевих.
За його словами, він сам про рішення привозити на Полтавщину евакуйованих дізнався із офіційного сайту МВС зранку 20 лютого.
Крім депутатів і чиновників, на сесію також були запрошені очільник обласної адміністрації Олег Синєгубов, керівник обласної поліції Іван Вигівський, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Громадськість на засідання не прийшла.
Нагадаємо, 20 лютого Полтавська обласна рада вирішила провести 21 лютого позачергову сесію через розміщення в Нових Санжарах евакуйованих українців з Китаю.
"Потрібно виключити будь-які прояви дестабілізації ситуації в області та поінформувати людей", - заявив голова ради Олександр Біленький, підкресливши, що "дуже шкода, що місцева влада повідомила в останній момент".
У четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.
Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".
Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.
Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.
Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).
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