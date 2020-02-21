Житомирським комунальникам зменшать премії

Премії керівникам комунальних підприємств Житомирської міської ради зменшать майже втричі

Премії керівникам комунальних підприємств Житомирської міської ради зменшать майже втричі

Відповідне розпорядження міського голови оприлюднили на сайті мерії, пише RegioNews.

Згідно із цим документом відтепер розмір премії комунальникам обмежуватиметься 30% від трьох посадових окладів.

Разом із тим, 24 січня 2020 року міський голова видав розпорядження про показники преміювання виконавчих органів міськради. Так, посадовці мерії щомісячно отримуватимуть 75% премії.

Додатково отримуватимуть кошти за "значне зростання обсягу робіт, впровадження новітніх управлінських рішень та інноваційних технологій". Хто і як оцінюватиме цей "обсяг та впровадження" у документі не йдеться.