Сутички у Нових Санжарах: під вартою лишився лише один з 24 затриманих

На період досудового розслідування 23 затриманих після сутичок в Нових Санжарах Полтавщини відпустили додому, ще одна особа перебуває під вартою за статтею 208 ККУ

На період досудового розслідування 23 затриманих після сутичок в Нових Санжарах Полтавщини відпустили додому, ще одна особа перебуває під вартою за статтею 208 ККУ

Як повідомили RegioNews у пресслужбі МВС України, всі 24 особи ідентифіковані, слідчі дії тривають.

Також у поліції додали, що правоохоронці Полтавщини несуть службу у посиленому варіанті та охороняють санаторій, куди заселили евакуйованих громадян.

"Цілодобово на патрулюванні перебуває 200 правоохоронців, як поліцейських, так і гвардійців. Правоохоронці, які несуть службу, не мають можливості контактувати з громадянами у санаторії. Всі, хто прибув вчора з Китаю, в тому числі і медики, знаходяться в обсервації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Арсен Аваков повідомив, що під час протестів у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Нацполіціі і один цивільний. Поліція відкрила два кримінальних провадження.

У четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).